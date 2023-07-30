В белоснежном платье с пайетками: роскошная княгиня Монако Шарлин посетила благотворительный бал

Княгиня надела романтический наряд, который дополнила украшениями с бриллиантами.
В Монако состоялось грандиозное мероприятие - 74-й ежегодный благотворительный гала-бал Красного Креста, который прошел в престижном и роскошном зале Salle des Etoiles. Мероприятие было основано в 1948 году принцем Монако Людовиком II.
Традиционно на это событие приходят представитель княжеской семьи государства. 45-летняя княгиня Шарлин появилась на благотворительном мероприятии в компании мужа Альбера II и племянницы - 25-летней Камиллы Готтлиб - дочери принцессы Монако Стефании и внучки легендарной Грейс Келли.
На Шарлин было роскошное белоснежное платье, в котором она была похожа на ангела. Наряд был длинным, имел длинные полупрозрачные рукава и полностью был расшит пайетками и бисером.
Образ она дополнила сатиновым небольшим клатчем, нежным макияжем и укладкой легкими волнами. Изюминкой этого образа стали роскошные серьги и кольцо от ювелирного бренда Van Cleef & Arpels из коллекции Romeo and Juliet. Они изготовленные из белого и розового золота, сапфиров и бриллиантов.
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