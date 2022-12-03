В белоснежном платье с серебристой аппликацией: Брижит Макрон на торжественном ужине в Белом доме

Первая леди в очередной раз показала свое мастерство при выборе нарядов.

1 декабря в Белом доме состоялся торжественный государственный ужин в честь президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги - первой леди Брижит Макрон.

Выбирая наряд для этого мероприятия госпожа Макрон решила остаться верной своему любимому дизайнеру Николя Гескьера и Дому Louis Vuitton, который он возглавляет.

Именно поэтому первая леди выбрала прямое белоснежное платье от этого бренда, которое на горловине и талии украшала серебристая аппликация.

Брижит и Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила элегантной вечерней прической с сверкающей заколкой.

Брижит и Эмманюэль Макрон в Белом Доме / Фото: Associated Press

Также в руке первая леди Франции держала серебристый клатч с перфорацией, а из обуви она отдала предпочтение лаконичным белым туфлям-лодочкам.

Брижит и Эмманюэл Макрон с Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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