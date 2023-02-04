В белоснежной блузе с фиолетовой деталью: королева Иордании Рания выступила с речью в Вашингтоне

Ее образ был, как всегда, безупречным.

Королева Иордании Рания прилетела в Вашингтон со своей семьей, где на днях встретилась с первой леди Джилл Байден, а также посетила ежегодное мероприятие "Национальный молитвенный завтрак", которое проводится в американской столице в первый четверг февраля. Во время мероприятия Ее Величество выступила пронзительной с речью, в которой подчеркнула важность молитвы. Сопроводила ее старшая дочь принцесса Иман.

Рания надела на "Национальный молитвенный завтрак" элегантный наряд, в котором сочетала белоснежную блузу Harithand с длинными рукавами и потрясающей ярко-фиолетовой деталью в виде шарфа, и классическую черную юбку-карандаш от Fendi.

Также в ее образе присутствовали туфли-лодочки, сумка от Bottega Veneta и ювелирные украшения. Волосы королева уложила в легкую и лаконичную прическу.

А вот принцесса Иман продемонстрировала стильное пальто от Max Mara, которое сочетала с шифоновым шарфом.

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