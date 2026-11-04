- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой ажурной рубашке и юбке из денима: королева Максима в стильном образе появилась на мероприятии
Королева Нидерландов Максима посетила сегодня ананасовую ферму и перерабатывающее предприятие во время своего визита в Гану.
Эти объекты получают поддержку от организации The Sustainable Trade Initiative (IDH), которая помогает внедрять механизмы страхования на случай неурожая, а также предоставляет возможности для получения авансов по заработной плате, формирования сбережений и пенсионного обеспечения.
Визит состоялся в рамках деятельности королевы в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансовой доступности для развития.
Сегодня во время выхода королева продемонстрировала новый образ. На ней была белая рубашка с ажурными мотивами CHORUS, в сочетании с которой Максима носила джинсовую юбку тоже от бренда CHORUS, также украшенную кружевной отделкой. Ее образ дополнял черный кожаный пояс с золотой пряжкой и кожаные синие балетки. Также Максима сделала любимый осенний красный маникюр, надела часы на черном кожаном ремешке и несколько золотых браслетов на запястье, а в ушах у нее были серьги с синими камнями. Волосы Ее Величество собрала в хвост и сделала дневной макияж.
Ранее мы показывали, какой образ королева Максима выбрала для своего первого для в рамках поездки в Гану. Тогда она предпочла деловой лук в черном цвете.