В белой блузе и черном сарафане: королева Камилла встретилась с поэтом

В этом году детским лауреатом в Британии стал поэт и автор книг для детей Джозеф Коэльо.
Королева-консорт Камилла приняла сегодня, 3 ноября, в Букингемском дворце поэта и литератора, автора детских книг Джозефа Коэльо.
Джозеф Коэльо стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024, он посвятил свою карьеру тому, чтобы сделать поэзию доступной всем, сосредоточив внимание на детях и молодежи.
В честь победы Джозеф написал стихотворение.
На аудиенции королева Камилла выглядела очень элегантно. Она надела черный сарафан и белую блузу с пышными рукавами, схваченными резинками на запястьях и плечах.
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