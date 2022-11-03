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В белой блузе и черном сарафане: королева Камилла встретилась с поэтом

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
782
Время на прочтение
1 мин
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В белой блузе и черном сарафане: королева Камилла встретилась с поэтом

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В этом году детским лауреатом в Британии стал поэт и автор книг для детей Джозеф Коэльо.

Королева-консорт Камилла приняла сегодня, 3 ноября, в Букингемском дворце поэта и литератора, автора детских книг Джозефа Коэльо. 

Джозеф Коэльо стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024, он посвятил свою карьеру тому, чтобы сделать поэзию доступной всем, сосредоточив внимание на детях и молодежи. 

В честь победы Джозеф написал стихотворение. 

На аудиенции королева Камилла выглядела очень элегантно. Она надела черный сарафан и белую блузу с пышными рукавами, схваченными резинками на запястьях и плечах. 

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
782
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