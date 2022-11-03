В белой блузе и черном сарафане: королева Камилла встретилась с поэтом

В этом году детским лауреатом в Британии стал поэт и автор книг для детей Джозеф Коэльо.

Королева-консорт Камилла приняла сегодня, 3 ноября, в Букингемском дворце поэта и литератора, автора детских книг Джозефа Коэльо.

Джозеф Коэльо стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024, он посвятил свою карьеру тому, чтобы сделать поэзию доступной всем, сосредоточив внимание на детях и молодежи.

В честь победы Джозеф написал стихотворение.

На аудиенции королева Камилла выглядела очень элегантно. Она надела черный сарафан и белую блузу с пышными рукавами, схваченными резинками на запястьях и плечах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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