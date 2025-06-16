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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белой блузе и джинсах-кльош: принцесса Ингрид Александра посетила фестиваль

Норвежская принцесса Ингрид Александра посетила фестиваль в Осло.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Будущую королеву Норвегии запечатлели на фестиваль Miniøya в Тойенпаркене. Фестиваль объединяет семьи для культурной программы, включающей музыку, театр, литературу и мероприятия.

Ингрид Александра была запечатлена в компании двух маленьких девочек. Она была в белой блузе, широких джинсах-кльош и белых кроссовках. Ее волосы были собраны в низкий хвост, а на щеке был рисунок красками.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что принцесса вскоре переезжает из Норвегии. В августе она должна переехать в Австралию, где она будет учиться три года.

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