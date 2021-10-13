В белой блузе и кюлотах: стильная королева Максима приехала в школу

В белой блузе и кюлотах: стильная королева Максима приехала в школу

Королева Нидерландов сегодня снова на работе.

Максима посетила школу имени королевы Беатрикс (матери ее мужа короля Виллема-Александра), чтобы выступить с инициативой "Музыка в классе".

Королева-консорт, как всегда, с улыбкой на лице приветствовала детей. Одета Максима была в белую блузку и широкие темно-синие брюки-кюлоты с широким черным поясом на талии. Под мышкой у королевы был небольшой клатч, а обута она была в кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / Getty Images

У Максимы был легкий макияж и светлый маникюр. Волосы она распустила, а из украшений надела несколько колец на палец, а также надела несколько браслетов на запястье.

Королева Максима / Getty Images

Образ королевы получился стильным, но не таким ярким, как обычно. Ранее она посещала выставку мексиканской художницы Фриды Кало в музее Дрентс в Ассене, куда приехала в розовой обтягивающей блузе с рукавами три четверти и смелым вырезом на спине и в объемной белой юбке с крупным принтом в виде цветов. Ее аутфит дополняли розовые туфли-лодочки на каблуках с прозрачными вставками, маленький белый клатч и розовые перчатки, которые Максима держала в руках.

Королева Максима / Getty Images

Читайте также:

В бархатной блузе и красивых серьгах: королева Максима предстала в новом образе

В ярком костюме с эффектной брошкой: королева Максима продемонстрировала новый осенний аутфит

В ярком аутфите и с эффектными аксессуарами: королева Максима на мероприятии

Как менялась внешность королевы Нидерландов Максимы (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку