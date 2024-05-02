В белой блузке, черной юбке и в лодочках: стильную королеву Ранию запечатлели возле отеля

Супругу короля Абдаллы II видели в районе Сохо. Рания выглядела стильно и была в деловом образе, когда была запечатлена папарацци во время прибытия в отель, в котором остановилась.

Ее Величество надела белую блузку с интересным декором в виде шара на шее от Rabanne, дополнила образ черной шерстяной юбкой-миди от Alexander McQueen, туфлями-лодочками Jimmy Choo на каблуках и сумкой Bottega Veneta из мягкой кожи. У королевы были распущены волосы, на лице был насыщенный макияж, а маникюр выполнен в светлом оттенке.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что вскоре король и королева Иордании впервые станут дедушкой и бабушкой. Их сын кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва ждут первенца, который должен родиться летом.

Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Getty Images

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