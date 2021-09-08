В белой блузке и брюках с пуговицами: элегантная королева Летиция приехала в школу

В белой блузке и брюках с пуговицами: элегантная королева Летиция приехала в школу

Испанская королева Летиция продолжает инспекцию школ.

Королева присутствовала на открытии Школьного курса 21–22 в школе CEIP Odon de Buen в Суэре. Ее Величество охотно пообщалась со школьниками и учителями, а также приветствовала собравшуюся публику.

Королева Летиция / Getty Images

Нас же радует сегодняшний образ супруги короля Филиппа VI. По предыдущим ее выходам было заметно, что за лето Летиция заметно похудела. Платья с очень открытыми декольте сидят на Ее Величестве сейчас не лучим образом. А вот темно-синие брюки с высокой посадкой и пуговицами по бокам в сочетании с белой блузкой с разрезами на плечах смотрятся великолепно.

Королева Летиция / Getty Images

Удобные синие эспадрильи на платформе и завязках чудесно дополняют королевский лук. А скромные украшения: серьги-колечки в ушах и кольцо от Karen Hallam смотрятся в образе, как нельзя гармонично. Традиционно Летиция не изменяет правилам и носит защитную маску находясь в толпе людей.

Королева Летиция / Getty Images

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