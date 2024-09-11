В белой блузке и черных штанах-палаццо: Елена Зеленская на интервью

Елена Зеленская дала интервью для медиаплатформы "Мы — Украина". Во время него она рассказала о важности темы безопасности детей и молодежи, которая будет основной темой на четвертом саммите первых леди и джентльменов, что состоится в Киеве завтра, 12 сентября.

"Центральной темой саммита станет безопасность детей и молодежи в войне и военных конфликтах. К сожалению, Украина сейчас крупнейший эксперт в этой теме. Но не будем забывать, что многие страны переживали или именно сейчас переживают подобное. Например, война на Балканах до сих пор дает о себе знать их жителям. У всех разный опыт. Но глобально следует признать, что международные предохранители не работают. Надо с этим что-то делать. Будем говорить об угрозе жизни и здоровью детей, а также о похищении наших детей россиянами. И будем обязательно искать решение", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На интервью Зеленская предстала в белой блузке без воротника и с декоративными пуговицами спереди, которую она сочетала с черными брюками-палаццо с кожаным поясом. Наряд Елена дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками.

Первая леди сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Елена Зеленская во время онлайн-встречи с Синди Маккейн продемонстрировала аутфит в деловом бежевом жакете без воротника и черном топе.

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