В белой блузке и джинсах-клеш: королева Летиция с семьей приехала в Галисию

Король и королева Испании отправились в Галисию в эти выходные, чтобы отметить 40-ю годовщину приведения к присяге флага класса ВМС короля Филиппа VI.

Королева Летиция и король Филипп VI также навестили принцессу Леонор в Военно-морской школе Марин, где она посещала военные занятия в течение нескольких недель.

Для этого неформального выхода королева Летиция выбрала повседневный образ. Она надела расклешенные джинсы с высокой талией и белую блузку шведской фирмы & Other Stories, которую ранее носила принцесса Леонор в 2022 году. Образ королева дополнила круглыми мокасинами и плетеной кожаной сумкой от Mango, а также тренчем, который она держала в руке. Волосы ее были распущены, а макияж дневным.

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочь принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор была в белой форме ВМС Испании, несмотря на то, что это был ее выходной, поскольку она активно участвовала в военной подготовке. А король Филипп VI надел голубую рубашку в полоску, синюю куртку и светлые джинсы в сочетании с туфлями.

Напомним, недавно королева Летиция посетила Милан, где появилась в красивом красном платье Salvatore Ferragamo и бежевом тренче.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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