В белой блузке и изумрудном сарафане: королева Камилла устроила прием в замке Хиллсборо

Королева Камилла организовала прием в замке Хиллсборо в Белфасте, во время их с королем Чарльзом III визита в Северную Ирландию.

Прием был организован для жертв домашнего насилия и служб поддержки. Королева Камилла приехала в красивом изумрудном сарафане, который сочетала с белой блузкой с оборками на рукавах и воротнике и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Образ свой Ее Величество дополнила красивыми серьгами-висюльками от своего любимого французского бренда Van Cleef & Arpels. У нее был легкий макияж на лице с черными стрелками на веках и бальзамом подчеркнуты губы. Также королева сделала безупречную укладку.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, вчера Чарльз и Камилла побывали в пекарне Hunters Bakery, которой 200 лет, где учились готовить шотландские оладьи Ulster Scots.

А днем ранее в Белфасте они попробовали традиционный виски в баре The Friend at Hand.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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