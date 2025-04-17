В белой блузке и клетчатом костюме: радостная королева Маргрете II приветствовала публику возле дворца

Королева Маргрете II / © Getty Images

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После торжеств, посвященный юбилею королевы, Маргрете II вышла к толпе доброжелателей в замке Фреденсборг, чтобы поприветствовать и поблагодарить их. Маргрете была в белой блузке, клетчатом жакете и юбке длины миди. Ее волосы были собраны в низкую прическу, в ушах сверкали крупные золотые серьги, на жакете было пришпилено несколько брошей, а на пальце сверкало ее помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, которое королева носит даже после смерти своего мужа принца Хенрика (он скончался в 2018 году).

Также у королевы был красный маникюр и ярко-розовая помада на губах. Рядом с ней стояла собака породы такса.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Позже во дворце к королеве Маргрете II присоединились ее многочисленные родственники — невестка королева Мэри, внуки — принцесса Изабелла (в честь которой сейчас в Дании проходят празднества), принц Кристиан (будущий король Дании), младшая внучка принцесса Жозефина и принц Винсент. А также сестры королевы и ее сын — король Фредерик X в пользу которого в прошлом году Маргрете II отреклась от датского престола.

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Напомним, вчера мы показывали, какой портрет представил дворец в честь дня рождения Маргрете II.

Королева Маргрете II с семьей / © Getty Images