В белой блузке и кожаном костюме: эффектный выход королевы Летиции

Король Филипп VI и королева Летиция сегодня третий день находятся с визитом в Германии.

Королевская чета Испании посетила 19 октября Франкфуртскую международную книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция сегодня одета в белую блузку, красный кожаный короткий жакет и кожаную юбку миди, а к образу подобрала туфли-лодочки в тон и клатч. У Летиции были красиво уложены волосы локонами, королева сделала классический макияж и надела золотые серьги-пусеты.

Король Филипп VI был в синем костюме, белой рубашке и в красном галстуке в белую крапинку, который очень удачно подобрал в тон аутфиту его супруги.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, король и королева Испании совершают государственный визит в Германию с 17 по 19 октября. Помимо встречи с правительственными и институциональными лидерами в столице, их величества также отправились во Франкфурт, чтобы принять участие в открытии Франкфуртской книжной ярмарки, на которой Испания является официальной страной-гостем, а также посетить Европейский центральный банк.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

В день открытия ярмарки королева Летиция приехала в молочной блузке и юбке-карандаше.

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