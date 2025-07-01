В белой блузке и красных брюках: бельгийская принцесса Элеонора сходила на баскетбол

Принцесса Элеонора

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Принцесса была запечатлена перед баскетбольным матчем между сборными Испании и Бельгии «Бельгийские кошки» в воскресенье 29 июня 2025 года в Пирее, Греция, в финале женского чемпионата Европы по баскетболу.

17-летняя девушка была одета в белую блузку с V-образным вырезом на декольте и красные брюки со стрелками. На плече у нее была маленькая красная сумка на короткой ручке. Девушка распустила свои светлые длинные волосы, на шее у нее была золотая цепочка с круглым медальйоном, а в ушах цветочные золотые серьги.

Принцесса Элеонора / © Getty Images

Это один из первых сольных выходов принцессы Элеоноры бельгийской.

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Ранее в июне она посещала вместе с матерью королевой Матильдой заключительный вечер 21-го конкурса пианистов имени королевы Елизаветы, который состоялся в Брюссельском центре изящных искусств.

Принцесса Элеонора и королева Матильда / © Getty Images