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В белой блузке и красных брюках: бельгийская принцесса Элеонора сходила на баскетбол
Младшая дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды — принцесса Элеонора — сходила на баскетбольный матч.
Принцесса была запечатлена перед баскетбольным матчем между сборными Испании и Бельгии «Бельгийские кошки» в воскресенье 29 июня 2025 года в Пирее, Греция, в финале женского чемпионата Европы по баскетболу.
17-летняя девушка была одета в белую блузку с V-образным вырезом на декольте и красные брюки со стрелками. На плече у нее была маленькая красная сумка на короткой ручке. Девушка распустила свои светлые длинные волосы, на шее у нее была золотая цепочка с круглым медальйоном, а в ушах цветочные золотые серьги.
Это один из первых сольных выходов принцессы Элеоноры бельгийской.
Ранее в июне она посещала вместе с матерью королевой Матильдой заключительный вечер 21-го конкурса пианистов имени королевы Елизаветы, который состоялся в Брюссельском центре изящных искусств.