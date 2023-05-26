В белой блузке и полосатом жакете: Елена Зеленская выступила онлайн на варшавской книжной ярмарке

Елена Зеленская через онлайн-связь выступила перед участниками одного из крупнейших в Центральной Европе книжных форумов – Международной книжной ярмарки в Варшаве, на которой наша страна получила статус почетного гостя.

Елена Зеленская выступает онлайн на книжной ярмарке в Варшаве / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что сейчас Украина и Польша создают историю, о которой впоследствии напишут книги.

"За месяцы полномасштабного российского вторжения вы тепло приняли и приютили миллионы наших людей, а сегодня так же тепло принимаете наши книги. И это тоже очень важно для нас. Агрессор уже уничтожил 300 библиотек, прервал работу десятков наших издательств. Так же, как борются за право жить наши люди, борются и наши книги.Сегодня вы увидите на ярмарке 45 издательств из Украины, которые, несмотря ни на что, работают украинские авторы, потому что именно книга – лучше СМИ – позволяет высказать все, что происходит с людьми, защищающими свой дом и близких", – сказала Елена.

Украинский стенд на Международной книжной ярмарке в Варшаве / Фото: Instagram Елены Зеленской

На ярмарке пройдут встречи с авторами и издателями из Украины, а также семинары, литературные дискуссии и артистические мероприятия. Это позволит показать гостям весь спектр современной украинской литературы. Литературные мероприятия с участием украинских авторов и издателей пройдут под лозунгом "Миллионы мостов". Это название олицетворяет углубление связей между Украиной и Польшей и продолжение работы над лучшим пониманием культур друг друга.

Во время онлайн-встречи Зеленская предстала в белой блузке и черном жакете в белой полоске. Волосы она собрала в аккуратную прическу и сделала легкий макияж. Уши Елена украсила лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с королевой Нидерландов Максимой онлайн запустила украиноязычный аудиогид в самом большом и известном художественном музее в Амстердаме.

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