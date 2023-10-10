В белой блузке и с красивой прической: новый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская вчера, 9 октября, во Всемирный день ментального здоровья, основанного ВОЗ 31 год назад, опубликовала в Instagram видео. Первая леди отметила, что сейчас очень важно честно ответить на вопрос "Ты как?", поставить его друзьям и близким и протянуть руку помощи.

"Для Украины дата важна как никогда: стресс, который ежедневно выдерживаем из-за российского нападения, невозможно игнорировать или умалчивать. Украинцы самоотверженные, отчаянные и смелые в защите друг друга. Но хватает ли наших душевных сил на самих себя?"

Ведь чтобы сохранить устойчивость страны, должны сохранить каждый свою.

Как это сделать:

честно анализировать свои ощущения;

не стесняться обращаться за помощью, если что-то беспокоит", – отметила Зеленская.

Она написала, что Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" создана для того, чтобы каждый нашел психологическую помощь тогда и там, когда она нужна.

"Чтобы поддержать других, будем поддерживать себя. Пусть каждый наш день будет днем ментального здоровья. Психологическая безопасность целой страны начинается с каждого из нас", – добавила супруга президента.

На видео Елена предстала в белой блузке с широкими рукавами и воротником-стойкой. Образ первая леди дополнила легким макияжем и красивой прической с локонами и боковым пробором. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Напомним, Елена Зеленская в голубом костюме и с большими серьгами приняла участие в национальной премии для учителей.

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