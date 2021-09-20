В белой блузке и с любимой прической: Юлия Тимошенко выступила на согласительном совете

В белой блузке и с любимой прической: Юлия Тимошенко выступила на согласительном совете

60-летняя лидер партии "Батькивщина" любит белый цвет, поэтому часто она появляется на работе в белоснежном наряде.

Юлия Тимошенко сегодня, 20 сентября, выступила на заседании согласительного совета. Там нардеп продемонстрировала деловой лук в белой блузке с накладными клапанами на нагрудных карманах. Жаль, что из-за отсутствия снимков, мы не знаем, с чем же она сочетала белый верх?

Образ политик дополнила прической, с которой она в последнее время ходит — Юлия Владимировна собирает волосы в низкий хвост и кладет его на одну сторону, спереди она выпускает пряди.

Юлия Тимошенко/Служебные

Нежный макияж и лаконичные серьги завершили аутфит Тимошенко.

Напомним, недавно Юлия Владимировна выложила в соцсеть романтическое фото с мужем и поздравила его с годовщиной свадьбы.

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