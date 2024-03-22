В белой блузке и с ярким клатчем под мышкой: королева Мэри с мужем сходила на выставку

Королевские супруги присутствовали на приеме в музее Амалиенборга, где открылась выставка "Фредерик X: Король завтрашнего дня". Выставка проливает свет на события, которые сформировали короля как личность и в его роли нового монарха Дании.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

Король Фредерик приехал на выставку в темно-синем костюме, голубой рубашке и с синим галстуком в голубую полоску. Его сопровождала супруга королева Мэри, одетая в темно-синее пальто с вышивкой, белую блузку и черные брюки. Под мышкой у Мэри был разноцветный клатч из кожи. Образ Ее Величество дополнила золотыми серьгами с жемчугом, своим помолвочным кольцом, сделала волнистую укладку и макияж и маникюр в светлом оттенке.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее король и королева посетили ужин Государственного совета во дворце Фридриха VIII в Амалиенборге.

Читайте также: