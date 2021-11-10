В белой блузке и сарафане: принцесса Беатрис с мужем посетила торжественный ужин

Принцесса Беатрис достаточно часто появляется на публике во время своего декретного отпуска.
Вчера, 9 ноября, Беатрис вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетили ужин, устроенный Габриэлой Пикок, чтобы отпраздновать выпуск ее книги "2 недели, чтобы чувствовать себя великолепно" в клубе Pavilion, в Лондоне.
33-летняя принцесса была одета в молочно-белую блузку и черный сарафан, под который подобрала черные плотные колготы и замшевые туфли на устойчивых каблуках с двумя застежками вокруг щиколотки. На груди у Беатрис была пришпилена брошка в виде красного мака - символ, который члены британской королевской семьи надевают, чтобы почтить память военных, падших в годы Первой мировой войны и других конфликтов с участием Великобритании.
На лице был легкий макияж, а волосы принцесса заколола заколкой сзади. В руке Беатрис держала маленький клатч-конверт. Ее муж Эдоардо был в костюме и белой рубашке.
Напомним, в сентябре 2021 года Беатрис и Эдоардо впервые стали родителями. У них родилась дочь Сиенна.
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