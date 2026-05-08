В белой блузке и цветочной юбке H&M: королева Мэри продемонстрировала яркий лук
Королева Мэри присутствовала на ужине, организованном в рамках проекта Global Fashion Agenda в Государственном музее искусств в Копенгагене.
Ее Величество появилась на мероприятии в белой блузке с запахом от Jesper Høvring, жаккардовой юбке з узором из коллекции H&M, в руках она несла зеленую сумку от Nina Ricci и обула туфли-лодочки Jimmy Choo.
Королева сделала выразительный макияж глаз, уложила волосы красивыми волнами, надела серьги-висюльки с бриллиантами от Bruun Rasmussen, у нее было несколько золотых браслетов на запястьях и светлый маникюр.
Ранее на этой неделе, напомним, королева Мэри вместе с мужем королем Филиппом прибыли в их летнюю резиденцию — замок Фреденсборг, там Их Величества обычно проводят летний период времени, хотя и продолжают работать.