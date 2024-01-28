В белой блузке и твидовом жакете: королева Сильвия на поминальной службе по жертвам Холокоста

Король Карл Густав и королева Сильвия присутствовали 27 января на поминальной службе по жертвам Холокоста в Большой синагоге Стокгольма.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

В этот день королева была одета в белую блузку с бантом на шее, сером твидовом жакете с бахромой и черной прямой юбке до колен. Она надела черные полупрозрачные колготы и черные короткие ботинки на невысоких каблуках. В руках Ее Величества была небольшая сумка на короткой ручке.

У Сильвии была лаконичная укладка и легкий дневной макияж. Из украшений она надела золотые серьги в уши и несколько браслетов на запястья. А также несла букет цветов.

Король Карл Густав надел в этот день классический синий костюм, белую рубашку и галстук в принт. А обут был в идеально начищенные черные туфли.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Кстати, королева обожает твидовые костюмы и часто появляется на публике именно в таких. Недавно дворец делился новым фото королевы и короля, сделанном в гостинной королевского замка на старинном диване.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль также посетили мемориальную церемонию, организованную Форумом живой истории.

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