В белой блузке и жакете: Алина Кабаева впервые появилась на публике после аборта

Была ли Алина беременна, от Путина ли или это вовсе просто сплетни, достоверно не знает никто. Неизвестно, действительно ли госпожа Кабаева делала аборт, о котором в прессе так много писали. Но, даже если это и так, экс-гимнастка выдержала продолжительную паузу, прежде чем появиться на публике.

На днях Кабаева посетила турнир "Ассоциации спортивных клубов России" в Подмосковье, куда съехались юные спортсменки, и выступила перед собравшейся публикой.

Алина Кабаева, фото: скрин из видео

Взяв в руки микрофон, Алина с улыбкой на лице говорила юным талантам о том, что сейчас в спорте непростое время, что сборную РФ не пустили на чемпионат мира (без подробностей, по какой причине, естественно), но предложила не расстраиваться. А чтобы лучше получалось не печалиться, победительницы этого турнира получили от фонда Кабаевой денежные призы.

Перед спортсменками Алина Кабаева блистала в черном жакете, под которым была белая блузка в крапинку с галстуком. Волосы распустила, сделала макияж со стрелками на веках и матовой лиловой помадой на губах. Из украшений надела серьги-клипсы, и на пальце у нее сверкало обручальное кольцо.

Алина Кабаева, фото: скрин из видео

Надо отдать ей должное, выглядит Кабаева отнюдь не плохо. Совсем не как женщина, недавно пережившая аборт.

Алина Кабаева, фото: скрин из видео

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