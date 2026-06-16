В белой блузке с черным бантом: Елена Зеленская онлайн приняла участие в мероприятии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в мероприятии в поддержку женщин в Украине и их лидерства, организованном Великобританией при участии Канады и Австралии.

Первая леди рассказала истории украинских женщин, которые погибли или пострадали в результате российских ударов по Украине. Она отметила, что в результате российской агрессии в Украине погибло более 5 тысяч женщин и девушек, более 14 тысяч получили ранения. Зеленская также подчеркнула, что одним из приоритетов Украины является реализация закона о социальном и правовом статусе пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ, а также неотложные промежуточные репарации.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи супруга президента появилась в белой блузке с контрастной черной окантовкой на воротнике и манжетах, а также с черным бантом на шее. У нее была прическа с мягкими локонами и боковым пробором, макияж в нежных оттенках и элегантные золотые серьги в ушах.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета марсала и с оригинальной брошью появилась на презентации украиноязычного аудиогида в Эстонии.

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