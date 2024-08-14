В белой блузке с рюшами на воротнике: пресс-секретарь Байдена в романтическом образе пришла на работу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на очередном брифинге в Вашингтоне в романтическом образе.

Она была одета в белую блузку с рюшами на широком воротнике, коричнево-черными пуговицами и рукавами-фонариками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с дымчато-персиковыми тенями и розовой помадой, золотыми серьгами-кольцами с камнями и браслетом с нежно-розовыми бусинами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в блузке ананасового цвета под горло со сборками и длинными рукавами. Верх она скомбинировала с черным низом.

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