В белой блузке с рюшами на воротнике: пресс-секретарь Байдена в романтическом образе пришла на работу

Карин Жан-Пьер надела на работу красивую блузку.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на очередном брифинге в Вашингтоне в романтическом образе.
Она была одета в белую блузку с рюшами на широком воротнике, коричнево-черными пуговицами и рукавами-фонариками.
Аутфит Карин дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с дымчато-персиковыми тенями и розовой помадой, золотыми серьгами-кольцами с камнями и браслетом с нежно-розовыми бусинами.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в блузке ананасового цвета под горло со сборками и длинными рукавами. Верх она скомбинировала с черным низом.
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