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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белой форме и с пучком на голове: принцесса Леонор отправилась в новое плавание

Принцесса Астурийская Леонор продолжает обучение военному делу, идя по стопам своего отца короля Филиппа VI.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI была запечатлена во время посадки на фрегат «Blas de Lezo», 14 июня 2025 года в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Гран-Канария.

В прошлый понедельник Леонор вернулась из пятимесячного плавания на судне Juan Sebastian de Elcano. После этого периода обучения у нее было несколько выходных дней, прежде чем она снова поднялась на борт фрегата «Blas de Lezo», одного из самых современных зенитных фрегатов армии, в котором принцесса Астурийская проведет почти месяц на этом новом этапе своей военной подготовки.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

В этот торжественный день принцессу не сопровождали родители. Леонор была облачена в белую военную форму, а ее волосы были собраны в низкий тугой пучок.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

В Instagram испанской королевской семьи опубликовали видео с мероприятия, как принцесса отправилась на борт фрегата «Blas de Lezo», где продолжит военную, морскую и военно-морскую подготовку.

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