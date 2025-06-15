В белой форме и с пучком на голове: принцесса Леонор отправилась в новое плавание

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI была запечатлена во время посадки на фрегат «Blas de Lezo», 14 июня 2025 года в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Гран-Канария.

В прошлый понедельник Леонор вернулась из пятимесячного плавания на судне Juan Sebastian de Elcano. После этого периода обучения у нее было несколько выходных дней, прежде чем она снова поднялась на борт фрегата «Blas de Lezo», одного из самых современных зенитных фрегатов армии, в котором принцесса Астурийская проведет почти месяц на этом новом этапе своей военной подготовки.

Принцесса Леонор / © Getty Images

В этот торжественный день принцессу не сопровождали родители. Леонор была облачена в белую военную форму, а ее волосы были собраны в низкий тугой пучок.

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Принцесса Леонор / © Getty Images

В Instagram испанской королевской семьи опубликовали видео с мероприятия, как принцесса отправилась на борт фрегата «Blas de Lezo», где продолжит военную, морскую и военно-морскую подготовку.