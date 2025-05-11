В белой форме и с улыбкой: принцесса Леонор на борту корабля в Колумбии

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Только недавно мы наблюдали за теплой встречей принцессы Леонор с ее матерью королевой Летицией, которая приезжала в Панаму, чтобы впервые за более чем пять месяцев повидаться с дочерью.

Наследная принцесса отправилась в морское плавание со своими однокурсниками по Военно-морской школе, в которой проходит второй этап в рамках своей военной подготовки, которую ей следует пройти, как будущей королеве.

Принцесса Леонор в Колумбии / © Getty Images

На новых снимках Леонор и ее однокурсники-гардемарины отдают честь с борта учебного корабля ВМС Испании «Хуан Себастьян де Элькано» в Картахене, в Колумбии. Принцесса облачена в белую военную форму, ее волосы собраны в низкий тугой пучок, а на запястье часы. Леонор широко улыбается.

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Принцесса Леонор в Колумбии / © Getty Images

Напомним, в начале января старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI присоединилась к учебному судну Juan Sebastián de Elcano и отправилась в круиз. Ее родители король Филипп VI и королева Летиция провели свою 19-летнюю дочь в шестимесячное плавание.