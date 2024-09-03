В белой футболке, джинсах и кроссовках: королева Летиция в Париже

Королева Летиция прибыла на днях в Париж с благородной целью поддержать испанских спортсменов на Паралимпийских играх.
В Instagram королевской семьи Испании опубликовали еще несколько фото и видео с визита Ее Величества в столицу Франции.
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Летиция посетила несколько соревнований, прежде чем отправилась в Паралимпийскую деревню, чтобы поприветствовать волонтеров, работников и спортсменов паралимпийской сборной Испании, которые проделывают огромную работу на этих Играх.
Она была одета в белую футболку сборной и джинсы с высокой талией, а обута в белые кроссовки с серыми вставками. Волосы ее были распущены, на лице классический дневной макияж. Летиция была очень внимательной ко всем спортсменам, многих обнимала, со многими фотографировалась и поддерживала.
Напомним, в прошлом месяце Летиция и двое ее дочерей – принцесса Леонор и инфанта София присутствовали на Олимпийских играх, которые также проходили в Париже.
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Принцесса Леонор, отметим, недавно присупила к новому этапу своего военного обучения.
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