В белой футболке, джинсах и кроссовках: королева Летиция в Париже

Королева Летиция прибыла на днях в Париж с благородной целью поддержать испанских спортсменов на Паралимпийских играх.

В Instagram королевской семьи Испании опубликовали еще несколько фото и видео с визита Ее Величества в столицу Франции.

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Летиция посетила несколько соревнований, прежде чем отправилась в Паралимпийскую деревню, чтобы поприветствовать волонтеров, работников и спортсменов паралимпийской сборной Испании, которые проделывают огромную работу на этих Играх.

Она была одета в белую футболку сборной и джинсы с высокой талией, а обута в белые кроссовки с серыми вставками. Волосы ее были распущены, на лице классический дневной макияж. Летиция была очень внимательной ко всем спортсменам, многих обнимала, со многими фотографировалась и поддерживала.

Напомним, в прошлом месяце Летиция и двое ее дочерей – принцесса Леонор и инфанта София присутствовали на Олимпийских играх, которые также проходили в Париже.

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Принцесса Леонор, отметим, недавно присупила к новому этапу своего военного обучения.

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