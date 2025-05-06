В белой футболке и джинсах: королева Летиция в простом луке приехала на встречу с дочерью Леонор

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

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Учебный корабль ВМС Испании «Хуан Себастьян де Элькано» на котором принцесса Леонор путешествует вместе со своими одногруппниками из Военно-морского училища, где она учится, пришвартовался в круизном терминале Амадор в Панама-Сити.

Это очередная остановка судна и первая возможность родителям повидаться со своими детьми. Королева Летиция воспользовалась моментом и приехала увидеться с дочерью. Их теплую встречу фотографы запечатлели на камеры.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Королева была в белой футболке и белых джинсах, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж. Принцесса Леонор носила белую военную форму. С лиц обеих не сходила улыбка. Мероприятие совпало со Днем матери, который в Испании отмечали 4 мая.

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Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Позже на борту судна был организован прием, где королева Летиция блистала в эффектном красном комбинезоне от Mango и обута в туфли на танкетке, а в руках держала клатч-конверт.

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи