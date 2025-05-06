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В белой футболке и джинсах: королева Летиция в простом луке приехала на встречу с дочерью Леонор
Королева Летиция приехала в Панаму, чтобы встретиться со своей дочерью принцессой Леонор, которая находится в морском круизе с января 2025 года.
Учебный корабль ВМС Испании «Хуан Себастьян де Элькано» на котором принцесса Леонор путешествует вместе со своими одногруппниками из Военно-морского училища, где она учится, пришвартовался в круизном терминале Амадор в Панама-Сити.
Это очередная остановка судна и первая возможность родителям повидаться со своими детьми. Королева Летиция воспользовалась моментом и приехала увидеться с дочерью. Их теплую встречу фотографы запечатлели на камеры.
Королева была в белой футболке и белых джинсах, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж. Принцесса Леонор носила белую военную форму. С лиц обеих не сходила улыбка. Мероприятие совпало со Днем матери, который в Испании отмечали 4 мая.
Позже на борту судна был организован прием, где королева Летиция блистала в эффектном красном комбинезоне от Mango и обута в туфли на танкетке, а в руках держала клатч-конверт.