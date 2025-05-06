ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В белой футболке и джинсах: королева Летиция в простом луке приехала на встречу с дочерью Леонор

Королева Летиция приехала в Панаму, чтобы встретиться со своей дочерью принцессой Леонор, которая находится в морском круизе с января 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция и принцесса Леонор

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Учебный корабль ВМС Испании «Хуан Себастьян де Элькано» на котором принцесса Леонор путешествует вместе со своими одногруппниками из Военно-морского училища, где она учится, пришвартовался в круизном терминале Амадор в Панама-Сити.

Это очередная остановка судна и первая возможность родителям повидаться со своими детьми. Королева Летиция воспользовалась моментом и приехала увидеться с дочерью. Их теплую встречу фотографы запечатлели на камеры.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Королева была в белой футболке и белых джинсах, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж. Принцесса Леонор носила белую военную форму. С лиц обеих не сходила улыбка. Мероприятие совпало со Днем матери, который в Испании отмечали 4 мая.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Позже на борту судна был организован прием, где королева Летиция блистала в эффектном красном комбинезоне от Mango и обута в туфли на танкетке, а в руках держала клатч-конверт.

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie