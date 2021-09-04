В белой футболке и кюлотах: Елена Зеленская посетила музей

Первая леди Украины инициировала подписание меморандума о работе над украиноязычными аудиогидами в музеях США.

Елена Зеленская в рамках визита своего мужа — президента Украины Владимира Зеленского — в США инициировала подписание меморандума о работе над двумя украиноязычными аудиогидами с музейным комплексом "Музей изящных искусств Сан-Франциско".

Поэтому к концу 2021 года в залах Музея де Янга и Музея Почетного легиона, которые входят в комплекс, можно будет послушать экскурсии на украинском языке.

Фото с подписания меморандума Зеленская опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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"Музей Янга (De Young) рассказывает о произведениях современного искусства, текстиль, костюмы, экспонаты из Северной и Южной Америки, Тихоокеанского региона и Африки XVII-XXI веков, а Музей Почетного легиона (Legion of Honor) — об исторической и политической эволюции искусства за последние несколько тысяч лет.

Надеюсь, что уже в конце этого года в залах музеев украинцы смогут услышать родной язык. Налаживание связей между двумя странами благодаря культуре — хороший знак, свидетельствующий об устойчивости такого контакта", — написала первая леди.

Там госпожа Зеленская продемонстрировала стильный образ в классических цветах. На ней был черный костюм, состоящий из жакета и кюлот, а также белая футболка. Наряд она дополнила лоферами в тон.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы ее были распущены, а на лице был нежный макияж. В ушах были белые серьги-пусеты, а к жакету Елена пришпилила брошь.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

К слову, в рамках рабочей поездки в США первая леди посетила Стэнфордский университет. Там она появилась в стильном костюме цвета хаки полынь, который состоял из рубашки с накладными карманами и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула черным поясом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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