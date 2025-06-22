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В белой футболке и очках от солнца: принцесса Ингрид Александра появилась на мероприятии с братом
Норвежская принцесса Ингрид Александра и ее младший брат принц Сверре Магнус совершили визит в Летнее отделение экстренного реагирования Красного Креста в Кадеттангене.
Будущая королева Норвегии и ее брат учились проводить сердечно-легочную реанимацию во время этого мероприятия. Навык, который необходим всем людям. А также Их Высочества учились управлять дроном.
Принцесса приехала в белой футболке и синих брюках, волосы собрала в низкий хвост, надела серьги-висюльки в уши и была в солнцезащитных очках в черепаховой оправе. Сверре был в серой футболке и черных брюках, а обут в удобную обувь.
Напомним, совсем недавно отец Ингрид Александры и Сверре Магнуса — кронпринц Хокон — приезжал с визитом в Украину. Этот визит подчеркнул решительную и постоянную поддержку Норвегии украинского правительства и украинского народа во время полномасштабного вторжения России в Украину. А его отчетом королевская семья поделилась в своем Instagram.