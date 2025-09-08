- Дата публикации
В белой футболке и простых джинсах: принцесса Мария-Олимпия сходила на теннис
Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила теннисный чемпионат.
Мария-Олимпия сходила в выходные на мужской полуфинал в тринадцатый день Открытого чемпионата США по теннису в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг, в Нью-Йорке.
Принцесса выбрала для светского выхода белую футболку с принтом и белые прямые джинсы. Ее короткие белокурые волосы были распущены, на лице были солнцезащитные очки, а также легкий макияж с нежно-розовым блеском на губах. Нюдовый маникюр завершал образ девушки.
Напомним, в прошлый раз мы видели принцессу Марию-Олимпию еще летом на Парижской неделе моды, когда девушка посещала показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осень/зима 2025/2026 во французской столице.