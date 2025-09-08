ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

В белой футболке и простых джинсах: принцесса Мария-Олимпия сходила на теннис

Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила теннисный чемпионат.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Мария-Олимпия сходила в выходные на мужской полуфинал в тринадцатый день Открытого чемпионата США по теннису в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг, в Нью-Йорке.

Принцесса выбрала для светского выхода белую футболку с принтом и белые прямые джинсы. Ее короткие белокурые волосы были распущены, на лице были солнцезащитные очки, а также легкий макияж с нежно-розовым блеском на губах. Нюдовый маникюр завершал образ девушки.

/ © Getty Images

© Getty Images

Напомним, в прошлый раз мы видели принцессу Марию-Олимпию еще летом на Парижской неделе моды, когда девушка посещала показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осень/зима 2025/2026 во французской столице.

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie