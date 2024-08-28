В белой футболке, кроссовках и жемчужном ожерелье: Елена Зеленская побывала в детском лагере в Закарпатье

Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда в рамках рабочего визита в Закарпатье посетила кемп психосоциальной поддержки детей. Его организовал благотворительный фонд "Голоса детей", а профинансировал Фонд первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В лагере отдохнули дети с прифронтовых и деоккупированных территорий, которые в результате войны потеряли родителей, а также дети военных.

"Дети, лично знающие, что такое война, не должны оставаться наедине со своим опытом и переживаниями. Сегодня мы собственными глазами увидели, как команда кемпа поддерживает детей психологически, а также развивает творческие, спортивные и интеллектуальные таланты каждого. И самое главное, что это помогает им переключиться и обрести в себе силы", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фотография она опубликовала в Instagram. Там Зеленская предстала в комфортном луке. Она сочетала базовую белую футболку с черными широкими брюками с кожаным поясом и белыми кроссовками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У первой леди была новая прическа с прикорневым объемом и плетением сзади. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца, а на шее – жемчужное ожерелье с золотой подвеской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вышла на сцену торжественной церемонии в туристической обуви.

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