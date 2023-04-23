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В белой кейп-накидке и брюках: принцесса Люксембургская Александра вышла замуж

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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462
Время на прочтение
2 мин
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В белой кейп-накидке и брюках: принцесса Люксембургская Александра вышла замуж

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

22 апреля 32-летняя принцесса Александра Люксембургская вышла замуж за Николя Багори на гражданской церемонии в мэрии Люксембурга.

Принцесса Александра - единственная дочь Великого герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре. Для росписи она надела полностью белый лук, в котором сочетала брюки-палаццо высокой посадки и блузу с длинными рукавами.

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / © Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

Также на Александре были серые туфли-лодочки на высоких каблуках и кейп-накидка от бренда Valentino. В руке она держала сумку от Chanel с золотой фурнитурой и цепочкой.

Также у Александры была прическа "мальвинка", очень легкий макияж и нюдовый маникюр. В руке она держала букет.

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / © Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

Муж принцессы - Николя Багори родился 11 ноября 1988 года и вырос в Бретани. Изучив политологию и классику, сейчас он занимается созданием социальных и культурных проектов.

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / © Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / © Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

На свадьбе пары присутствовали герцог Анри, герцогиня Мария-Тереза, принц Гийом, принцесса Стефания, принц Феликс, принцесса Клэр, принц Луи и принц Себастьян.

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / © Getty Images
Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

Церемония венчания Александры и Николя состоится 29 апреля в Соборе Святого Трофима в Борм-ле-Мимоза, во Франции. Поэтому с нетерпением ждем следующей субботы, чтобы увидеть еще один образ невесты.

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Дата публикации
Просмотры
462
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