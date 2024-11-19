В белой мини-юбке и с сумкой Dior: Брижит Макрон сфотографировали в аэропорту

Первая леди Франции для перелета выбрала роскошный аутфит.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон побывали с официальным визитом в Марокко. Макронов сфотографировали в аэропорту, когда они собирались вернуться во Францию. Их провел на самолет премьер-министр Марокко – Азиз Аханнуш.
Первая леди выглядела великолепно и стильно. На ней был белоснежный наряд, состоявший из жакета с пуговицами на одной стороне и короткой юбки, подчеркнувшей ее стройные ноги.
Образ Брижит дополнила маленькой бежевой сумкой с белыми ручками и серебряной фурнитурой Lady Dior. Обута она была в темно-бежевом остроносые туфли на шпильках. Первая леди сделала аккуратную укладку и макияж смоки-айс.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон на государственный ужин в Марокко надела белый наряд, расшитый белым бисером, и белый кейп с камнями и бисером.
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