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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В белой рубашке и без макияжа: леди Сара Чатто с мужем посетила Уимблдон

Племянница королевы Елизаветы II — леди Сара Чатто — была замечена на Уимблдоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Чатто с мужем Дэниелом Чатто

Сара Чатто с мужем Дэниелом Чатто / © Getty Images

Сара и ее супруг Дэниел Чатто посетили девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Пару запечатлели в королевской ложе. Леди Сара была одета в белую рубашку и белый топ под ней, ее натуральные волосы были распущены, на лице не было макияжа, она выглядела, как всегда, очень скромно. Ее муж Дэниел был в черном пиджаке, голубой рубашке в мелкую клетку, и синем галстуке в принт. Пара внимательно наблюдала за теннисным турниром.

Сара Чатто с мужем Дэниелом Чатто / © Getty Images

Сара Чатто с мужем Дэниелом Чатто / © Getty Images

Напомним, вчера мы показывали, в каком образе на теннисный турнир приезжала племянница принцессы Дианы — леди Амелия Спенсер.

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