- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой рубашке и без макияжа: леди Сара Чатто с мужем посетила Уимблдон
Племянница королевы Елизаветы II — леди Сара Чатто — была замечена на Уимблдоне.
Сара и ее супруг Дэниел Чатто посетили девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Пару запечатлели в королевской ложе. Леди Сара была одета в белую рубашку и белый топ под ней, ее натуральные волосы были распущены, на лице не было макияжа, она выглядела, как всегда, очень скромно. Ее муж Дэниел был в черном пиджаке, голубой рубашке в мелкую клетку, и синем галстуке в принт. Пара внимательно наблюдала за теннисным турниром.
Напомним, вчера мы показывали, в каком образе на теннисный турнир приезжала племянница принцессы Дианы — леди Амелия Спенсер.