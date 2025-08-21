В белой рубашке и без макияжа: Меган Маркл показала, как готовит на своей кухне пасту

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

В коротком ролике Меган без макияжа, под песню «Mia Cara, Mia Amore» Аннетт Фуничелло, демонстрирует, как она готовит блюдо с чесноком, лимонами, оливковым маслом и спагетти. Также на ее кухне можно увидеть несколько банок джема ее бренда As ever.

«Готовлю не только пасту (с домашними консервированными лимонами)… скоро нас ждет еще много вкусного 💫», — написала она под видео.

Пасту Меган украсила свежим базиликом, тертым пармезаном и еще большим количеством оливкового масла, и налила себе розового вина тоже от ее бренда As ever. Вышло очень аппетитно.

В видео герцогиня запечатлена в белой рубашке и практически без макияжа, но носит свои любимые браслеты и часы от Cartier принцессы Дианы, а также помолвочное и обручальное кольцо.

Напомним, недавно мы показывали вам образы Меган Маркл в белых рубашках, с которых можно черпать идеи для повседневных луков.