В белой рубашке и брюках цвета хаки: королева Летиция отправилась в деловую поездку

Летиция приняла участие во встрече с членами Испанского сотрудничества в посольстве Испании в Республике Кабо-Верде в Прае, остров Сантьягу, Кабо-Верде. Это десятая поездка королевы Испании, чтобы продемонстрировать программы, которые испанское сотрудничество развивает в приоритетных областях.

Королева прибыла на встречу в белой рубашке, брюках цвета хаки, кроссовках и в красном жилете. Также у нее через плечо висела небольшая кожаная сумка. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж и надела лаконичные серьги-гвоздики.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, мы видели королеву Летицию в стильном образе, когда она носила черный брючный костюм в полоску в сочетании с кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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