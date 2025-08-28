ТСН в социальных сетях

В белой рубашке и брюках-карго: королева Летиция с мужем прибыла в Медейрос

Король и королева Испании продолжают посещать регионы на северо-западе страны, которые охватили лесные пожары.

Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Сегодня монаршая чета прибыла в Медейрос. Как и в прошлый свой визит Летиция и Филипп тепло пообщались с местными жителями.

Королева снова облачилась в белую рубашку, которую сочетала с прямыми брюками карго, поясом на талии и грубыми ботинками. Волосы Ее Величества были распущены и свободно спадали на плечи. А макияж на ее лице был практически не заметен.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI надел клетчатую рубашку, серые джинсы и обул удобные для такого мероприятия кроссовки.

Отметим, что по данным Европейской системы информации о лесных пожарах, пожары уничтожили более 415 000 гектаров, в основном в августе, что стало новым годовым рекордом с начала отчетности в 2006 году. Из-за пожаров этого месяца погибли четыре человека, тысячи были эвакуированы.

Королева Летиция беседует с людьми / © Getty Images

Королева Летиция беседует с людьми / © Getty Images

Днем ранее королевская чета посетила природный парк у озера Санабрия в Саморе, который также пострадал от пожаров. Там королева тоже появилась в брюках и белой рубашке – идеальный выбор для подобного мероприятия.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

