Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Общество
99
1 мин

В белой рубашке и брюках цвета хаки: королева Летиция впервые после отпуска появилась на публичном мероприятии

Король и королева Испании прервали свой летний отпуск в Пальма-де-Майорке, чтобы посетить регион, пострадавший от лесных пожаров.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Сегодня монаршая чета прибыла в природный парк у озера Санабрия в Саморе, который пострадал от пожаров, которые в этом месяце обрушились на Испанию.

Король и королева приветствовали местных жителей. Летиция приехала на встречу одетая в белую рубашку, прямые джинсы цвета хаки и обута в грубые ботинки. Рубашку королева заправила частично в джинсы «французской заправкой», который умело использует в своих образах с рубашками Меган, герцогиня Сассекская.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Волосы Летиции были распущены, в ушах были золотые серьги-пусеты, а на пальце любимое кольцо Coreterno. Макияж на лице максимально натуральный.

Король Филипп VI надел рубашку цвета денима и брюки хаки, обут также был в ботинки. Они с женой тепло приветствовали людей.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, королевская семья отдыхала вместе с королевской семьей Нидерландов на их вилле в Греции, а десять дней назад монарх экстренно покинул остров, так как ситуация с пожарами в его стране стала чрезвычайной.

99
