В белой рубашке и черном фраке: король Чарльз III появился на рабочем мероприятии

Пока его супруга королева Камилла присутствовала на службе в Чистый четверг в Вустерском соборе, Чарльз III приветствовал послов Бурунди Эпимени Бапфинду и Молдовы Руслана Болбочана во время аудиенции в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Оба мужчины представили отзывные грамоты своего предшественника и свои собственные верительные грамоты. Король выглядел на встрече хорошо, улыбался, был бодр духом. Он надел черный фрак, белую рубашку, жилет и серые брюки в полоску, а обут был в черные кожаные туфли.

Король Чарльз III и посол Молдовы Руслан Болбочан / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и посол Бурунди Эпимени Бапфинда / Фото: Associated Press

Король, чей диагноз рака был публично раскрыт 5 февраля, продолжал заниматься государственными делами и официальной документацией во время лечения, но по рекомендации врачей отступил от общественных обязанностей, из-за чего и пропустил Королевскую чистую службу, которая проходит каждый год в четверг перед Пасхой. На пасхальной службе Чарльз будет присутствовать вместе с Камиллой, дворец это уже прокомментировал.

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