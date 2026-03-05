В белой рубашке и черном костюме: королева София посетила выставку в Мадриде

Королева София / © Getty Images

На выставке предлагают путешествие по истории национального флага через 57 оригинальных экспонатов, многие из которых были специально отреставрированы для выставки и никогда ранее не выставлялись из-за своих больших размеров или хрупкости.

Мама короля Филиппа VI приехала, чтобы показать важность истории Испании. Она появилась перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке, которой разбавила свой монохромный образ. Костюм был довольно оригинальным, отличался воротником-стойкой и лацканами, в отличие от большинства жакетов в ее гардеробе.

Королева София / © Getty Images

Она также носила брошь из своей обширной коллекции, на этот раз с морскими мотивами, как дань уважения ее хозяевам, офицерам ВМФ, сопровождавшим ее в этом визите, пишет vanitatis. Прическа у королевы была классической, в ушах были жемчужные серьги, а в руках она держала кожаную сумку.

Напомним, вчера в черном брючном костюме появилась и ее невестка — королева Летиция. Она приехала почтить память известного журналиста Фернандо Онеги, который скончался днем ранее.