В белой рубашке и черном костюме: королева София посетила выставку в Мадриде
Королева София посетила выставку «Флаг, принесенный морем. Цвета, которые нас идентифицируют» в Военно-морском музее в Мадриде.
На выставке предлагают путешествие по истории национального флага через 57 оригинальных экспонатов, многие из которых были специально отреставрированы для выставки и никогда ранее не выставлялись из-за своих больших размеров или хрупкости.
Мама короля Филиппа VI приехала, чтобы показать важность истории Испании. Она появилась перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке, которой разбавила свой монохромный образ. Костюм был довольно оригинальным, отличался воротником-стойкой и лацканами, в отличие от большинства жакетов в ее гардеробе.
Она также носила брошь из своей обширной коллекции, на этот раз с морскими мотивами, как дань уважения ее хозяевам, офицерам ВМФ, сопровождавшим ее в этом визите, пишет vanitatis. Прическа у королевы была классической, в ушах были жемчужные серьги, а в руках она держала кожаную сумку.
Напомним, вчера в черном брючном костюме появилась и ее невестка — королева Летиция. Она приехала почтить память известного журналиста Фернандо Онеги, который скончался днем ранее.