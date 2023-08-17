В белой рубашке и джинсах-клеш: Елена Зеленская посетила военных в Карпатах

Первая леди Елена Зеленская посетила реабилитационный центр для украинских военных и их семей в Карпатах.

До полномасштабного вторжения здесь планировалось лечить горные травмы. По инициативе частного бизнеса и супруги президента центр перепрофилировался в реабилитационный хаб с индивидуальными программами для военнослужащих. В основе формирования программ – международные доказательные протоколы реабилитационной практики.

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В настоящее время реабилитацию по его методикам прошли около 600 защитников. Параллельно работает рекреация для военнослужащих и их семей, которой воспользовались уже более 2 тыс. бойцов.

После обследования каждый военный получает индивидуальную программу, позволяющую за максимально короткий срок достичь высоких результатов. Именно эта задача – эффект через две недели – сплотила лучших специалистов страны и стала основой для создания авторской методики "Кинезиоколо".

Елена Зеленская приехала в центр в лаконичной белой рубашке и синих джинсах-клеш с черным ремешком на талии. Обута была в белые кроссовки. Ее волосы были распущены и идеально уложены, а в ушах сияли золотые серьги.

"Побывав здесь, поблагодарила медиков, спасающих здоровье и психику бойцов и их близких, и бойцов, которые спасают всех нас", — подчеркнула Елена Зеленская.

Видеороликом первая леди поделилась на своей странице в Instagram, там же опубликовала и фотографии.

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