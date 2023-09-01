В белой рубашке и джинсах: королева Рания сделала фото с любимой невесткой

В своем Instagram супруга короля Абдаллы II поделилась фотографиями с семейного обеда. Похоже, члены семьи собрались вместе, чтобы поздравить Ранию и отпраздновать ее день рождения.

На фото королева запечатлена в белой хлопковой рубашке от бренда Off-White и синих джинсах с высокой посадкой от Khaite_ny, через плече у нее висит сумка цвета денима от Phillip Lim. У Рании красивая укладка и макияж на лице.

Позировала Рания также в объятиях со своей невесткой принцессой Раджвой, супругой ее старшего сына кронпринца Хусейна. Раджва появилась на обеде в бежевом комбинезоне от Zara, который дополнила широким ремнем от Dior и серьгами с камнями от Insignia Jewellery. Волосы принцесса собрала в высокий хвост и сделала легкий макияж.

"Спасибо моим счастливым звездам за каждого из вас! Ваше Величество, моя семья и все замечательные иорданцы, вы заставили меня почувствовать себя по-настоящему особенной", - написала королева Рания в после под фотографиями.

Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Напомним, днем ранее королева появилась на публичном мероприятии в красивом вышитом платье.

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