В белой рубашке и джинсах: расслабленную королеву Летицию запечатлели с мужем у ресторана

Королева Летиция и король Филипп VI выходили из ресторана, когда их запечатлели местные фотографы. Пара поужинала в ресторане La Lonja del Mar в Мадриде вдвоем.

Летиция была одета в свободную белую рубашку и прямые молочные джинсы, обута в сандалии сливочного цвета The Trenza и через плечо у нее висела плетеная сумка с вышитым орнаментом Deco Etxe. Королева выглядела расслабленной, ее волосы были распущены, в ушах сверкали золотые серьги-кольца небольшого размера, а на лице был макияж в привычных теплых оттенках. В руках Летиция держала мобильный телефон и черные солнцезащитные очки.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел рубашку цвета денима и светло-серые брюки, а обул замшевые туфли. Королевская пара заметила, что их фотографируют. Охраны с ними замечено не было, хотя быть может, она шла где-то позади.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, летний отпуск семья проводит в Пальма-де-Майорке, но, похоже, Летиция и Филипп вернулись на несколько дней в Мадрид.

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