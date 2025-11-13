В белой рубашке и коричневых брюках: королева Мэри на новом мероприятии в Бразилии

Королева Мэри / © Associated Press

Во второй день своего визита королева посетила Агризону — исследовательскую и демонстрационную зону устойчивого сельского хозяйства. В рамках визита Ее Величеству показали, как циклическое микросельское хозяйство, биоудобрения и методы производства, безопасные для климата, могут сочетать в себе заботу об окружающей среде, климате и местных сообществах.

Затем Королева вернулась в Белен, где выступила в африканском павильоне с речью, посвященной борьбе с изменением климата, адаптации к изменению климата и климатическим надеждам.

Королева Мэри / © Associated Press

Позже Королева встретилась с группой молодых людей из разных уголков мира, чтобы узнать об их опыте решения климатических проблем.

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Мэри появилась на публике в белой рубашке Bagutta Shirts и широких коричневых брюках. У нее на талии был широкий пояс Seed Heritage, обула королева босоножки от Gianvito Rossi из светло-коричневой кожи. Королевский образ дополняла объемная коричневая сумка, серьги-висюльки с перламутром, кораллами и жемчугом от Louise Grønlykke, на шее было ожерелье Dulong Fine Jewelry и несколько браслетов на запястьях от этого же бренда. Волосы Мэри распустила и сделала выразительный макияж.

Королева Мэри / © Associated Press

Днем ранее на саммите мы видели королеву в стильной изумрудной рубашке от Stella Mccartney и юбке от Off-White.