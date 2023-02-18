В белой рубашке и костюме в полоску: новый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая с рабочим визитом приехала в Украину. Первая леди поблагодарила ее за поддержку: Канада предоставила Украине 1 млрд долларов США военной помощи, канадские военные тренируют украинских.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они также обсудили идеи, которые наши страны могут воплотить вместе.

Фотографии со встречи Елена опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В Канаде, например, создан отдельный правительственный орган по вопросам психического здоровья. Работают специальные центры депрессии и центр передового опыта по вопросам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это опыт, который точно понадобится нам в создании Всеукраинской программы ментального здоровья, призванной восстановить украинцев после шока войны.

А еще нам очень нужны канадские наработки по созданию и адаптации рабочих мест для людей с инвалидностью. Должны и хотим предоставить лучшие возможности всем, кто прошел ранения и травмы", — написала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она также отметила, что продолжается культурное сотрудничество между странами.

"Канада уже выделила Украине 4,8 млн канадских долларов для защиты культурного наследия, регулярно страдающего от российских обстрелов. Мы, в свою очередь, радостно открываем в библиотеках Канады украинские книжные полочки – проект по распространению за рубежом нашей литературы действует уже в 26 странах", – добавила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена появилась в белой рубашке и деловом черном костюме в белую полоску, который состоял из двубортного жакета и прямых брюк.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши красивыми серьгами-кольцами.

Напомним, ранее Елена Зеленская предстала на деловой встрече в черном твидовом жакете, белой рубашке и с милой черной лентой-бантом.

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