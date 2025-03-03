В белой рубашке и кожаной юбке: принцесса Александра сходила еа Неделю моды

Принцесса Александра Ганноверская прибыла на показ мод бренда Tod's в рамках Недели моды в Милане. Бренд представил коллекцию женской одежды сезона осень-зима 2025-2026.

Принцесса Александра, дочь принцессы Каролины (старшей дочери княгини Грейс Келли и князя Ренье III), приехала на светское мероприятие в белой рубашке и кожаной шоколадной юбке длины до колен, дополнив свой стильный лук ботильйонами на каблуках и черной сумкой с золотой вставкой.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

Александра распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы, а также надела несколько золотых украшений на шею.

В прошлый ее выход мы видели принцессу в твидовом аутфите, когда девушка посещала Парижскую неделю моды.

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