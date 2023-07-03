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В белой рубашке и мини-шортах: Меган Маркл с мужем Гарри вышла на прогулку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
1 мин
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В белой рубашке и мини-шортах: Меган Маркл с мужем Гарри вышла на прогулку

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцога и герцогиню Сассекских впервые запечатлели папарацци в Санта-Барбаре после новости о том, что пара официально покинула Фрогмор-коттедж, подаренный им королевой Елизаветой II.

Принца Гарри и его жену Меган сфотографировали держащимися за руки, когда они покидали офисное здание в Санта-Барбаре. Смотрите снимки, которые опубликовало издание Daily Mail.

Для прогулки герцогиня Сассекская выбрала белую рубашку Anine Bing в сочетании с коричневыми льняными шортами от Reformation с высокой талией. Свой летний образ Меган шляпой Janessa Leone, ремнем Lauren Ralph Lauren, босоножками Hermes и браслетами Cartier.

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что Сассекские продолжат сотрудничество с Netflix и уже готовят новый фильм. Разговоры о возможном прекращении сотрудничества пары со стриминговым гигантом начались после того, как контракт герцогини со Spotify на 20 миллионов долларов, подписанный в 2020 году, не был продлен.

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Дата публикации
Просмотры
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