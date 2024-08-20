В белой рубашке и песочной юбке: стильный выход королевы Мэри во время летнего тура

Датская королевская чета посещает остров Аэроэ в Балтийском во время летнего тура на королевской яхте Даннеброг.

В этот раз королева Мэри надела белую рубашку Bagutta Shirts, макси-юбку из льна и хлопка Joseph, голубые туфли-лодочки в сетку Jimmy Choo и дополнила образ светлой шляпой с лентой Canopy Bay.

У королевы в ушах были жемчужные серьги Dulong Fine Jewelry, золотое колье на шее от этого же бренда, ожерелье Petite Letter из 18-каратного золота с инициалом ее мужа "F" от Halberstadt, и ожерелье с буквой "M" Dulong Fine Jewelry. Мэри сделала насыщенный макияж, распустила волосы, а на ногтях у нее был светлый маникюр. Ее супруг король Фредерик X был в костюме, белой рубашке и красном галстуке.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

В Instagram королевского дворца опубликовали еще несколько снимков с этого путешествия и показали другой образ Ее Величества.

"Сегодня вечером королевская чета устроила прием на королевском корабле "Даннеброг" по случаю летнего круиза в региональный муниципалитет Борнхольма", - гласит подпись под снимками. Снимками с этого визита мы также делились ранее.

(листайте фото вправо)

Завтра король и королева продолжат свой летний тур, посетив муниципалитет Эре.

Читайте также:

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)